講波日子放曙光 劉舜文憑歌寄意

記者：余瑋

劉舜文於千禧年透過有線評述員招募入行，實習獲派評述德甲，如今入行近廿載，是為球迷熟悉的「德甲專家」：「當年實習為博得一紙合約，拼命鑽研德甲，一周看數場，像追看電視劇，自然日久生情，亦逐漸發現德甲魅力，在於節奏快大打進攻足球。」

今重返崗位 評述愛隊史浩克戰打吡

經歷沙士，但舜文也料不到今次疫情令世界恍惚停頓：「看德甲是我人生其一最快樂時刻，沒想過疫症竟然帶來這麼多閉翳和傷感，有段時間分外徬徨。」舜文是全職評述員，但薪金「逐場計」，自3月中歐洲各大聯賽陸續停擺，他曾在一周內被調派到不同聯賽：「先是意甲後來法甲，但法甲很快停賽，再被派到澳職，還未開始講時澳職又暫停，都在短短數天內發生。以前不愁沒比賽，但過去兩個月，突然間不知有什麼可做。」

他及後仍評述一些賽事重溫，但收入大受影響：「全港逾半行業都受影響，所以不會有太多怨言，會捱住先，畢竟多年來已適應評述員的不穩生活，會有積蓄及學會節制。」

舜文在上周等到好消息，德甲今晚重啟，代表他終可復工。他評述德甲時隸屬《FOX Sports》，新加坡總部負責幕後操作，要確保三地疫情緩和，才能有廣東話評述直播，「所以抗疫真的是全球的工作」。

勉同業做好本分 慰藉球迷心靈

舜文今晚伙黃興桂評述首場德甲復賽，過去不乏改編歌詞的他，將《夕陽無限好》改成《落場無限好》憑歌寄意：「最灰時刻已過去，希望德甲重開帶來好運，即使閉門作賽已很開心，也希望有更多香港球迷關注德甲。」他又勉勵同業：「抗疫路仍漫長，今天不知明天事，唯有專心做好可控制的事，包括努力準備已編排的工作，希望足球重新為球迷帶來心靈快樂，一起加油！」