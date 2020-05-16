德甲重開 群雄綠茵場決高下 拜仁爭八連霸 多蒙特萊比錫誓攔路

儘管拜仁仍領先次席的多蒙特4分，但未來9場失分的機會不低。或許柏林聯與法蘭克福都無欲無求，但拜仁之後連續5場對手多蒙特、杜塞爾多夫、利雲古遜、慕遜加柏和雲達不來梅，不是爭歐聯資格就是護級，鬥心不存疑。另一爭標分子RB萊比錫亦在疫情期間，與高路斯達文等談續約穩軍心，希望扭轉歇冬後的弱勢。

拜仁多名主力復出候命 羅拔仔劍指金靴

對拜仁有利的，可能是菲臘比古天奴復操再傷以外，羅拔利雲度夫斯基、歷卡斯蘇尼、比列錫及盧卡斯靴南迪斯，都已加入球隊隔離營，可在明晚作客柏林聯時候命，不如競爭對手多蒙特有5名主力受傷，以及無鋒可用的賀芬咸般傷兵滿營。羅拔仔更因為德甲延期，由缺陣7場變2場，至今攻入25球，仍然在射手榜領前萊比錫的迪姆華拿4球，而假如意甲未能完季，他很可能力壓拉素的恩莫比利，成為德甲近48年來首名歐洲金靴獎得主。

德甲復賽另一看點，是各地區政府的社交限制政策不一，連帶各隊備戰步伐亦有先後，被質疑未能公平競賽。尾二的雲達不來梅只得11日團體訓練時間，之前的小組訓練被限制在4人，主帥高法特早前承認護級陷入劣勢。41歲老將比沙路日前更操練受傷，或提早兩個月掛靴。哈化柏林亦因沙洛文卡勞因檢測時鬧事，遭政府再審視訓練計劃而影響復操進度。科隆中場韋斯特拉迪則指出，球隊早前有兩名球員確診，某程度上影響軍心：「全隊沒被隔離，其實相當奇怪，我可以說自己的思緒都沒放在足球上。」

換人3改5添變化 利華主帥：考驗功力

作為首個復季的主流聯賽，德甲今次亦摸石過河，肩負測試不同臨時措施的使命。利華古遜教練保斯指出，換人名額由3人升至5人，提高教練對球賽的影響力，也更考驗他們的功力。球證團隊則表明不會為衛生問題執法，而部分問題如升降班附加賽在約滿前未能完成，仍要待復賽後邊踢邊傾。這一切，亦建基於球季不會再因疫情暫停，甚至腰斬。