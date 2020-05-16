美斯：巴塞長休利多於弊 渴望復賽 隔離阻天倫樂陷兩難

西甲自3月初起暫停，隨着疫情緩和，會長泰巴斯計劃在6月12日重啟賽事。球員早前已展開單獨訓練，如無意外，稍後將可進入集訓階段。美斯說：「這停擺期或幫助了巴塞隆拿。可是，我們仍需留意，聯賽是否最後落實重開。這才可證實球隊能達至某水平。」

暫停前隊內曾現摩擦

在西甲暫停前，巴塞會長巴杜姆及體育總監艾比度，與以美斯為首的球員出現摩擦，前鋒蘇亞雷斯則已從膝蓋重創中康復過來；巴塞暫於西甲以兩分領前排次席的宿敵皇家馬德里。

美斯已逾兩個月無戰事，這段期間生活卻相當愜意，留在家中既保持狀態，也享受天倫樂，儘管也承認「與孩子們在一起有時非常困難」。不過，西甲再戰令他心情忐忑，事關自己將被隔離，坦言「不喜歡與家人分開」，並表示「到處都有感染風險，當你離開你的房子，就有風險，所以我認為我們不應該考慮太多。」。他又相信疫情下各隊增兵不易，而跟巴塞扯上關係的，有效力巴黎聖日耳門的巴西隊鋒將尼馬，以及國際米蘭的22歲阿根廷隊前鋒拿達路馬天尼斯。美斯指後者具質素：「他是非常完美的前鋒，很強壯，盤球也很好，入球觸覺敏銳，知道如何護球。」

西甲主席冀復賽後零感染風險

此外，泰巴斯承諾，復賽時將不會有風險：「比賽期間，風險將為零，或幾乎是零。我現在要求的是，最大能力堅持衛生措施。若堅持下去，我們將會承受很少，甚至沒有感染危機。」至於早前病毒測試呈陽性的馬德里體育會左閘雷蘭洛迪，昨已復操，而繼馬體會後，伊巴亦有球員驗出有新冠病毒抗體。