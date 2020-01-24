車仔PSG眾星 季後復自由身成搶手貨 疫情緩和 中型球會執筍貨圖添實力

車路士領隊林柏特去夏上任，銳意年輕化，但31歲的韋利安續獲重用，惟這名巴西隊翼鋒要求3年新約被拒，因而離意已決，甚至稱不惜轉投敵會熱刺或阿仙奴。他在網站transfermarkt「自由身」榜的身價為2250萬歐元（約1.9億港元），僅次於2400萬歐元（約2億港元）的PSG當打右閘梅利亞。33歲中鋒基奧特則早在年初已若即若離，並再與國際米蘭、拉素及熱刺扯上關係；32歲鋒將柏度洛迪古斯則可能重返巴塞隆拿，新東家甚或是碧咸擁有的美職新軍國際邁阿密。

碧咸或將伊巴謙大衛施華柏度收歸旗下

同樣寶刀未老的，還有曼城的34歲進攻中場大衛施華，以及剛滿32歲的利物浦中場拉爾拉拿，而曾傳出回歸華倫西亞的施華，據報也有意落戶日本或卡塔爾，但最終與柏度及疑在AC米蘭意興闌珊的伊巴謙莫域，在美職成為新隊友亦不足為奇。

卡雲尼老而彌堅 馬體會拿玻里追獵

法甲上周腰斬，亦使4名回復自由身的PSG球員，有足夠時間挑選新東家。在身價榜以2000萬歐元排第3的33歲前鋒卡雲尼，盛傳回巢拿玻里，但馬德里體育會有力橫刀奪愛。左閘古沙華在轉會阿仙奴的交易疑幻疑真後，亦有祖雲達斯爭取成為真命天子。至於35歲守將堤亞高施華與梅利亞均表達留隊意向，就算最後被放棄，亦有市場。

梅頓斯有望上車 葛斯卡索拉無人問津

此外，與卡雲尼同價的32歲拿玻里鋒將梅頓斯，有望趁「藍戰士」三鋒離開而「上車」，但已35歲的維拉利爾中場辛迪卡索拉，以及近年走下坡的多蒙特攻擊手馬里奧葛斯，卻無人問津，反而27歲的尼斯門將禾達賓尼迪斯及21歲的熱刺後衛坦根加，或是未來的好投資。