德甲禁入球後擊掌擁抱 頒指引防球員染疫 羅拔仔：兩秒思考慶祝動作

德國足球職業聯盟（DFL）繼早前向政府提交長達51頁防疫指引，近日再發布一份35頁清單，鉅細無遺交代由賽前到比賽的防疫措施及安排，包括球場最多只能容納300人、有警方防止球迷場外聚集；球員賽前禁握手、取消球隊合照、交換隊旗等環節，場邊職員及後備球員均需戴口罩，比賽足球亦會定時消毒，球員慶祝入球時更嚴禁擁抱或擊掌，「僅限於手肘或腳部接觸」（見表）。

防疫指引嚴謹 涵蓋職球員及傳媒

此外，每場比賽只限10名傳媒入場，沒有賽後記招及採訪區，訪問球員或教練時，更列明會有一塊透明塑膠板間隔着；而球員在酒店隔離時，不能使用健身室，不能跟家人見面。一名不公開身分的德甲球員認為，這些犧牲是值得，「只有這樣才能回復足球比賽。」

球員受訪時須以膠板阻隔

拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基近日受訪時稱，球員必須非常謹慎，要清楚比賽每個時刻什麼可做和不可做：「有時入球後你會情不自禁跟隊友相擁慶祝，所以新的規限看起來會很奇怪，但我們需要接受，可能入球後，我需要兩秒去想應做什麼，或要跟隊友構思新方式慶祝入球。」

柏林聯主帥暫離隊 迎拜仁或缺陣

身兼評述員的拜仁慕尼黑名宿艾芬堡，也對不滿部分指引：「入球後不可擁抱或擊掌慶祝，這些規則可能會面對球員的挑戰，正如角球或罰球時，怎能避免緊密接觸？」他認為，相對球場指引，做足事前防疫更重要：「最重要是球員檢測後，確保健康可比賽。」拜仁復賽首仗為香港時間下周一凌晨作客柏林聯，報道指，主隊教練費沙近日以個人理由暫時離開大軍，或影響他未能領軍對拜仁，球會強調與檢測結果無關。