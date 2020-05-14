渣馬明年1‧24回歸 保留今屆跑手名額 姚潔貞主場爭入東奧

全球體壇幾近因疫情停擺，原定今年2月9日上演的渣馬，亦因疫情取消，是1997年首次舉辦以來首次。賽會昨日宣布，明年賽事訂於1月24日舉行，繼續獲得世界田徑總會的金標認證，打破早前傳出因取消而被降級的傳聞；籌委會將於稍後公布報名詳情及各組別跑手名額。賽會今年1月宣布今屆賽事取消，當時已表示會為參賽者留位，其餘跑手退款手續則會於4月底完成；該會昨日再確認，已為選擇再戰的參賽者預留同一距離名額。

黃尹雋圖四破香港紀錄

香港男、女子馬拉松紀錄保持者，在明年賽事各懷目標。其中「長跑天后」姚潔貞期望，藉此仗跑入東京奧運：「這將會是我爭取東奧資格的目標賽事之一。雖然今年渣馬因為疫情而取消，但我深信努力不會白費，希望大家把握機會作出更充裕的準備，一起再戰渣馬！」東奧馬拉松除計算達標時間，亦會按世界排名決定共80個席位，32歲的姚潔貞現時並列381位，正留港訓練靜待田徑賽事重啟。

去年12月刷新男子香港紀錄的黃尹雋，上周三在康文署重開運動場跑道後，相隔45天重返運動場訓練。紀嘉文於2011年以1小時06分39秒，刷新男子半馬香港紀錄，至今7年未被破，這亦成為黃尹雋明年參戰渣馬的目標，盼藉此收穫個人第4項香港紀錄：「渣馬是本地運動員每年最期待的賽事，亦是讓我們挑戰自己的良機，我訂下了1小時5分鐘內跑畢半馬的目標，約定大家明年一起刷新個人最佳。」

鑽石聯賽總決賽取消

另外，疫情打亂各地田徑賽計劃，世界田徑總會前晚公布新賽程，除落實鑽石聯賽今年8月在摩納哥揭幕，亦宣布今年不會舉辦總決賽，明年及2022年兩屆則繼續在瑞士蘇黎世上演。