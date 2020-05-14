英超復操限制多禁攔截 每周檢測兩次 球員拒當白老鼠或杯葛

英超職球員本周接受新冠病毒檢查，預計明日有結果，狼隊、韋斯咸等亦測試檢疫通道，為下周一開始團體操練鋪路。20隊領隊昨日首次參與賽會、球員代表及隊醫的會議，會議內容與復操執行細節有關。《英國廣播公司》（BBC）指球員及領隊已收到指引初稿，檢討如何保持社交距離。

折衷方案或需「擰歪面」

BBC指團體操練首階段，每組訓練只准最多5人，每節75分鐘，訓練用品如角球旗等使用前後需消毒，每日進入訓練場前需量體溫及填寫健康問卷，與之前的個人訓練階段，以及韋斯咸高層披露的相若。不過，指引新增防守球員不能對持球者攔截一項。《每日電訊報》則指折衷方案是球員「落腳」後「擰歪面」，減少正面接觸。惟利物浦名宿桑拿士狠批建議：「這一定是某些沒踢過球的人寫的。若果攔截後，球落在自己腳下呢？這是我聽過最愚蠢的事。」《獨立報》引述同一份守則，指即使有球員確診，隔離令只適用於該名球員，而非全隊。

倫敦市長拒以當地球場復賽

阿古路、丹尼路斯、安祖斯唐辛等球員，近日表達過早復操及復賽對健康風險的憂慮。英格蘭職業足球員工會主席哥頓泰萊亦反映，大部分會員不願當白老鼠。倫敦市長簡世德亦重申，現階段談復賽言之過早，不贊同使用首都圈5支球隊的主場閉門復賽。《每日郵報》指有球員已向球會表示，衡量健康風險後，下周不會加入團體訓練。

警方有條件同意續用主客制

另外，英國警方據報同意若球會負擔額外成本，不反對英超續用主客制復賽，意味移師中立場分歧或得到解決。而球員約滿問題則會參考英冠至英乙的做法，球會與球員需於6月23日之前決定延長合約最少至季尾，或於6月30日解除僱傭關係。