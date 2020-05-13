維迪宣布季尾離法拉利續約談判破裂 拒退役去向未明

法拉利及維迪的合約今季屆滿，雙方昨午確認不會續約。車隊在聲明中沒解釋原因，僅稱「分開是對大家最好的選擇」。維迪透過聲明表示：「車隊與我都理解，我們對今季之後的願景不同；今次決定與金錢無關。」

隊友陸奇尼稱一直互相尊重

法拉利領隊賓洛圖在2月時，仍稱「維迪是下季首選」。不過，維迪據報堅持要求3年合約，但法拉利只向他提出續約1年，而且薪金較現時低，終在昨日確認雙方談判破裂。有報道則指法拉利之前已與新星陸奇尼續約至2024年，維迪不願當副手抬轎，因而決定離開。陸奇尼在維迪離隊消息傳出後，在網上發文：「與你成為隊友是我最大榮譽，我們在場上有過不少驚險鏡頭，但我們彼此一直尊重對方，並不如外界的理解一樣。」

歐洲傳媒，指7月滿33歲的維迪暫不考慮退役，但由於平治及紅牛已確立基本班底，維迪的下一站可能是雷諾或麥拿侖。這要視乎兩隊提供的待遇，而他亦面對前雷諾車手侯根保等人的競爭。另一方面，麥拿侖的辛尼斯近年表現穩定，據報是法拉利頂替維迪的首選。雷諾車手列斯亞度盛傳季尾會離隊，是另一潛在人選，相反法拉利提拔青訓祖雲拿斯或斟介咸美頓的機會較低。

下季或被辛尼斯取代

德國籍的維迪於蘇巴車隊（現稱愛快羅密歐）出道，之後加盟紅牛，在2008年意大利站，為紅牛二隊在雨戰下贏得至今唯一分站冠軍而成名。他翌年升上紅牛，在2010至13年連奪F1總冠軍。然而，於2015年過檔法拉利後，維迪過去5季都未能挑戰咸美頓與平治車隊的領導地位，僅獲14個分站冠軍，上季總成績更只列第5，較隊友陸奇尼少24分。

（賽車消息）