老妖響頭炮 41歲李同國人氣不減 球員生涯尾聲風采依然 活躍綜藝界人氣更盛

韓職押後逾兩個月後閉門開鑼，劍指四連霸的全北主場迎戰水原藍翼，由後備入替的李同國於84分鐘頭槌絕殺。他按防疫指引未與隊友相擁慶祝，改以手語答謝醫護，將勝利獻給抗疫英雄：「醫護因新冠病毒受苦，賽前和隊友約定，無論誰入球也要送給醫護。」

李同國近年獲封「老妖」，兩周前踏入41歲的他，在過去11季均取得雙位數入球，上周五開鑼戰即以入球證明年齡不是問題。

入第225球刷新韓職入球紀錄

征戰韓職22季均有「士哥」，他亦以225球刷新韓職入球王紀錄。這次因歐洲球壇停擺，韓職暫成全球焦點，曾征戰英超及德甲的他，更再次走進歐洲球迷視線，有米杜士堡擁躉找出珍藏球衣，成為社交平台熱話。他自2015年參演綜藝節目《超人回來了》，與5名子女一同走紅，去年更偕國家隊後輩、熱刺當家球星孫興慜，入選韓國十大體育明星。雖然李同國在去年底辭演，但仍不時成為娛樂新聞主角。

參演《超人回來了》紅上加紅

回望1998年，仍未改名的「李東國」獲首份職業合約，同年出戰法國世界盃，打破「太極虎」在世界盃淘汰賽最年輕上陣紀錄，如今和意籍門神保方等3人，成為少數未退役的98世盃戰將。他在2008年回歸韓職，前年亞冠盃與傑志同組，曾來港和同齡球星科蘭鬥法。

不同的是，科蘭去年8月轉執教鞭，而對李同國而言，疫情下仍能馳騁綠茵，已是最大祝福：「我今季不再追求數據，聯賽順利展開，能落場踢波已很高興。」

（體壇Heat Map）