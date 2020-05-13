政府准6月重開 丹尼路斯:該死的笑話 英超眾星憂復賽安全

英國至昨晨為止，有逾22.3萬人感染，逾3.2萬人不治為歐洲國家中最多，但英國政府仍暗示，職業體育賽事可在6月1日後重開。英超賽會將諮詢球員，年初由熱刺外借至紐卡素的丹尼路斯，先透過社交網站Instagram直播表達意見：「這是該死的笑話。我並非說謊。政府說足球回歸有助振奮民心，我不在乎這個國家的士氣。」這名29歲守將又強調「人命正處高風險，直至那些（疫情）數字下跌前，都不應談足球」。

史達寧:安全至上

曼城前鋒阿古路曾提及，不少英超球員害怕復賽，其隊友史達寧昨日坦言毋懼再次比賽，但亦補充道：「我對復賽有保留，而且想到最糟糕的後果或會出現。」他續提及「不止球員的安全問題，還有醫療團隊、職員和球證。在一切保證安全後，才是復賽的正確時候」。

行政總裁:各隊屬意續用主客場制

此外，英超賽會行政總裁馬斯達斯證實，在周一的視像會議中首次討論腰斬今季聯賽，但他說：「明顯地，我們的目標都是完成賽季。雖然未有定論，但能與一眾球會一起商量是重要的。」他又指出，所有英超球隊屬意復賽續用主客場制，而非在中立場上演，並稱：「我們達成的協議是，球員的合同可以延長至6月30日，直到賽季結束為止，但這必須得到球員和球會之間的同意。」

然而即使最終能復賽，英超球隊仍需向本地和海外的電視轉播商共賠償3.4億鎊（約32.5億港元）。至於轉播商要求巨額退款，主因是比賽沒有在預定時間內舉行和沒有觀眾。