歐聯歐霸擬8月決賽城市重開 完成16強至決賽戰事 儼如「迷你盃賽」

英國《鏡報》等多個媒體均報道，3月中起停擺的歐聯及歐霸戰線，歐洲足協計劃在8月初重啟，並預計歐洲各大聯賽此前已完成復賽，但要考慮歐洲各國的「隔離令」措施。報道以歐聯16強次回合曼城主場對皇家馬德里為例，若然英國屆時仍未解除「隔離令」，皇馬將難以安排球隊於比賽前14天抵埗，只能移師中立場比賽。因此，有傳歐洲足協擬計劃在一個月內，於歐聯及歐霸兩項盃賽的決賽場地，伊斯坦布爾及格但斯克舉行餘下的淘汰賽：8月初重開16強，13至16日舉行8強，20至23日舉行4強，歐霸及歐聯決賽分別於27日及29日上演，由於在同一球場舉行，賽事猶如一個「迷你盃賽」。歐洲足協於日內再跟55個成員國舉行視像會議討論。

曼城歐戰禁令上訴料7月裁決

曼城在歐聯16強作客2：1擊敗皇馬領先首回合。但曼城今年2月因違反財政公平競技條例（FFP），被歐洲足協重罰未來兩季禁止參加歐洲賽，「藍月」就此上訴但因疫情影響開庭日期，據報案件預計7月重開及有裁決結果。

里昂否認8‧7征歐聯對手祖雲

另邊廂，里昂會長奧拿斯近日受訪時透露，里昂對祖雲達斯的歐聯16強次回合賽事，將於8月7日在意大利都靈閉門上演，但這支法甲球會隨即發聲明否認賽期已落實，並預計歐洲足協將於短期內公布。里昂在首回合主場以1：0領先祖雲達斯，但今季法甲本月初落實提早完季，里昂迎接歐聯前將面臨數個月未有比賽，因此，球會表示，正等待法國聯賽盃決賽的賽期，與巴黎聖日耳門爭標。