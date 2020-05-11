武漢軍運會播毒論又發酵 美單車手屢受網絡欺凌

英國及法國傳媒上周報道，法國隊現代五項世界一姐Elodie Clouvel，早在3月接受當地一間電視台訪問時，說不擔心在東京奧運感染新冠病毒，因為她自覺與隊友兼男友Valentin Belaud已有抗體：「Valentin（在軍運會後）曾停練3天，我也病倒了，那些病徵是不曾經歷過的。」

去年10月參戰 法西代表自稱疑中招

法媒《BFM TV》亦在上周引述報道，有多名法國隊代表回國後出現病徵，鄰國盧森堡亦有運動員疑被感染。 西班牙《世界報》及EFE通訊社亦引述軍方消息指，當時最少兩名西班牙代表團成員，參賽回國後不適，病徵與新冠肺炎相似。

意劍手發燒咳嗽 同房隊友稱無礙

而在意大利，前奧運男子重劍金牌得主泰基亞利奧（Matteo Tagliariol），亦指劍擊隊在軍運會比賽後大規模染病：「我感到呼吸困難，發燒及咳嗽了3星期，再傳染了女友和兒子。我不是醫生，但那些症狀確實很像患上新冠病毒肺炎。」

然而，這與同屬奧運冠軍的花劍隊友Valerio Aspromonte言論完全相反：「我與他同房，但沒有任何病徵。那11天待在選手村吃喝，一切很企理，也沒有看到其他運動員生病。」

金銀潭醫院曾稱染瘧疾

不過，相關運動員未能提供病毒檢測作證，難以斷定他們曾否感染新冠病毒。內地《南方周末》曾引述武漢金銀潭醫院院長稱，運動會有5名外國運動員患上瘧疾。中國外交部發言人趙立堅曾在3月指控「美軍把疫情帶到中國」，《環球時報》更曾指控，去年參戰軍運會的美國隊單車手Maatje Benassi是「零號病人」。惟美國有線新聞網絡（CNN）指，中方報道消息源自一名美國YouTuber。Benassi亦堅稱與丈夫不曾染疫，直言近月一直受網絡欺凌，情况失控。