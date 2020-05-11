白禮頓伙下游5隊要脅取消降班 開會前證第3人確診 為中立場復賽定條件

白禮頓行政總裁巴伯說：「雖然我們過去數周做足防範措施，但仍有另一名球員確診。在這種情况下，事件須受到關注。」白禮頓在3月26日和4月2日，先後有球員染疫，同樣未有公布球員身分。球隊近期備戰復賽期間，既保持社交距離，亦獨立訓練。巴伯續說：「我們其中一個要詢問英超賽會的是，復賽需有一個怎樣的完整部署。這涉及十分多的階段，是非常複雜的……最重要是它要確保所有職球員安全。」

英超今開會商討重開細節

英超盛傳計劃於6月12日重燃戰火，今日賽會與20隊再次召開視像會議商討細節。暫列英超第15和17位的白禮頓及屈福特，早前據報與另外4支護級球隊諾域治、阿士東維拉、般尼茅夫和韋斯咸，一同拒絕在中立場復賽，惟《鏡報》昨報道，6隊會改變初衷，同意往中立場作賽，條件是英超取消降班制。英超某前列球隊高層認為：「每隊都為自己的利益打算，但對於那些受降級威脅的球隊來說，犧牲主場優勢是沒有商量餘地。」

韋斯咸：政府復操指引禁攔截

白禮頓的法國籍前鋒安東尼洛卡特，去年被外借至英冠球會富咸，他說：「德甲不久後就會重啟，我覺得有點荒謬。這並非最好決定，對社會及球員都有點危險，我認為十分多球員支持我的觀點。我甚至出外購物也害怕感染，而且擔心連累家人中招。」他補充指比甲、荷甲和法甲腰斬是正確做法，並呼籲所有球員都應行使權利發聲。

韋斯咸副主席凱倫芭迪則透露，英國政府已向英超球會發布復操指引，包括球場內的角球旗和龍門框，甚至球場草面等均須消毒，球員練習限時75分鐘，其間禁止攔截及各人保持兩米距離，而職球員禁止共用一部車輛。

另外，葡超球會甘馬雷斯昨宣布3名球員確診，需即時隔離，但其他球員可繼續獨自練習；葡超計劃在本月尾重開。