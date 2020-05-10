馬體會檢測多人中招 洛迪確診 9將有抗體 巴塞皇馬全員陰性

西班牙傳媒前晚報道，西甲及西乙各有3人及2人初步確診新冠病毒肺炎，昨日再指出，馬體會左閘洛迪及皇家蘇斯達門將阿歷斯列美路是其中兩人，但同樣未有病徵。馬體會過去未曾公布有職球員感染新冠病毒肺炎，但洛迪據報早在3月已感不適。

巴塞眾將單獨訓練 皇馬明復操

在上周三的測試中，球隊另外9名球員有病毒抗體，未知是否集體感染。洛迪確診後需自我隔離，缺席昨日的球隊操練，未來兩日將再接受病毒測試，要連續兩次呈陰性才可恢復訓練；榜首巴塞隆拿及落後兩分的皇家馬德里則據報無人中招。超過一半西甲球隊已在過去兩日復操，但球員暫時只准單獨訓練，教練團更戴上口罩及手套。

有報道披露巴塞在首日操練前為球員體檢，發現球員的肌肉力量、肌腱柔韌性及心肺功能，較球季暫停前平均下跌三至五成，體重及體脂比亦上升。教練團評估球員只得四成半比賽狀態，但較預期的三成理想，預計在復賽前，有足夠時間提升體能。

落後巴塞兩分的皇家馬德里明日復操，並不受政府維持馬德里等地隔離令的影響。惟陣中塞爾維亞隊前鋒盧卡祖域據報在家中訓練時受傷，有傳右腳骨裂，需最少養傷1個月。

傳西甲5周11輪賽程已定

另外，雷加利斯領隊早前披露西甲將於6月20日復賽。儘管賽會否認有實際日期，但傳媒披露5周11輪的賽程已有大綱，指雙數輪比賽將在周六、日舉行，單數輪則在星期三或四，確保球員有足夠休息及對賽公平。由於屆時正值炎夏，賽會提議只在當地晚上作賽，分設晚上7時半及9時半兩個開賽時段。