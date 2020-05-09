前年內部報告揭部分問題 貝鈞奇:向前看將改善 早悉審計內容 董事：足總採拖字訣

新一份審計報告中，狠批足總四方面，包括委員會會議有委員出席率低、招聘港足前帥加利韋特程序不當、賽事贈票增但入場數跌等；足總早前回應會積極跟進審計署建議。足總每年最高獲2500萬元政府資助，據悉大部分用作支付員工薪酬。

董事程明裕曾促跟進未獲接納

不過，綜合多個消息，足總上屆董事局於2018年11月前，已收到一份由外聘會計師事務所撰寫的「內部審計報告」，內容提及招聘程序等問題，跟今次審計報告相符，但未有積極跟進。

本身是律師的程明裕於去年6月起，跟名宿陳志康等人成為新一屆足總董事，前者出任足總組織發展委員會（ODC）及法律事務委員會主席。他接受本報訪問時確認，去年11月在ODC首次會議，已發現該份內部報告的嚴重性，懷疑問題沒適時處理，委員會遂去信董事局要求立即跟進。據了解，ODC曾建議兩名足總特別顧問羅傑承及伍健，出席董事局會議提供意見，但未獲接納。ODC原定今年2月13日舉行會議跟進，但董事局以疫情為由，停止所有常規會議至今。

球會班主冀高層正視

程明裕表示，過去大半年參與12次足總會議，有感足總處事「時間性較慢」：「事情發生了，仍要等一輪才有溝通和結論。」他說，即使當時疫情嚴峻，但可用其他方法討論，但至今仍未有會期，結果審計報告公開後，影響公眾對足總董事觀感：「董事不是沒處理有關問題，想處理卻沒進展，啞子吃黃蓮，變成像無做事。」他促請足總盡快開會討論，強調對事不對人：「至少要討論批評是否適合，再看如何改善。」至於法律事務委員會被指出席率低，他解釋，當有法律事務跟進，才會舉行會議，故今屆仍未有相關會議舉行。

有球圈人士表示，適逢足總今年爭取政府延續「五年計劃」資助，擔心審計報告會否影響撥款；有球會班主認為，此事或涉足總高層不欲處理「前朝」遺留問題，「但不能說了就當做了，或者一言堂，要向足總會員交代」。

貝鈞奇回覆本報稱，足總秘書處正整理審計報告的建議，日後會注意及努力加強管治，下周將會商討董事會何時復會。他亦確認因應疫情，在3月底已入稟高等法院，申請原本於3月31日舉行的足總年度大會，延至不遲於今年9月30日舉行。

明報記者