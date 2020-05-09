體壇快訊：學界取消未來兩月4項賽事

Top Rank擬下月閉門復戰拳賽

知名職業拳擊推廣公司Top Rank在2月22日後煞停賽事至今，創辦人Bob Arum日前受訪，透露計劃下月閉門復賽，首仗或選址公司總部所在的內華達州。

黃澤林青年世界排名升至34

港隊15歲網球小將黃澤林3月稱霸ITF青年世巡賽泰國站，趕於網壇停擺前首奪一級賽錦標，其後青年世界排名躍升至34位，成為2005年後首個進軍前40的港隊男將。

高路斯出任拜仁助教

執教拜仁慕尼黑U17隊近兩年的高路斯，昨被會方委任為一隊助教，將在7月1日開始，協助主帥費歷克領軍，合約屆滿期為明年6月30日。41歲的高路斯球員時代為拜仁上陣149次入53球，並為德國隊137次入71球，是球隊「入球王」。

F1主席不排除今年取消

縱使新冠病毒在歐洲及亞洲地區呈緩和迹象，惟早前擬定復賽計劃的世界一級方程式賽車（F1），主席凱利昨轉口風，承認受疫情影響，暫沒有正式的開賽方案，甚至稱「今季可能無法上演任何分站賽」。凱利一直以來堅信今季F1可在下半年舉行。