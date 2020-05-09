中超今季擬分組比賽 減染疫風險 遷就亞冠國際賽

國家體育總局在3月31日通知各省市體育協會，在疫情下暫不恢復舉辦人群聚集的體育活動。惟內地疫情近期受控，廣東省和上海市分別宣布今晨調低公共衞生事件應急響應級別，令中超開鑼漸見端倪。

陳戌源周四接受中央電視台訪問時，更透露賽會已制定3個中超重開方案，包括如常復賽，以及採用新賽制：「假設6月下旬至12月中旬完成聯賽，中間要預留1個月予亞冠，國家隊亦需1個月備戰，這意味聯賽在4個月內舉行30場賽事，這是不可能的。屆時聯賽或劃分成A及B兩組，以交叉形式作賽，然後進入次階段，以淘汰賽形式完成。」

料以南北分區 復賽初期閉門

《羊城晚報》昨預測，賽會或以南北兩區劃分球隊，以秦嶺及淮河線區分。其中廣州恒大、上海申花及武漢卓爾等將納入「南組」；北京國安、山東魯能及天津泰達等屬於「北組」。內媒估計方案可助球隊減少舟車勞頓下染疫的風險，所有賽事初期亦會閉門，且不會在所有外援歸隊後才開鑼。部分報道同時預測陳戌源未有披露的第3項方案，稱若疫情持續蔓延，賽會或取消降班制。《足球》報則稱部分球隊並未知悉足協的方案，部分班主對新賽制亦未有充分了解。

中國足協建議各隊調薪比例三至五成

另外，中國足協昨向各隊發出倡議書，建議球隊在調整職球員薪酬時，比例宜介乎30%至50%之間，若球隊延遲支薪，金額亦不宜超過原定薪酬的三成，並在開季後90日內償還。自年初一直拖欠球員薪金的天津天海，則據報未能與萬通控股達成買賣協議，料日內宣布破產，勢由天津市體育局暫時接管。