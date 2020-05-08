體育

韓職新標誌提醒防疫

【明報專訊】韓職今晚重開，賽會為配合政府宣揚防疫意識，上月初起更改聯賽標誌，將足球圖案與標誌分開，還鬼馬地替足球「戴口罩」，並增加字體行距，表達保持社交距離，從而提醒球迷繼續保持警覺防疫。

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