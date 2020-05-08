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2020年5月8日星期五
港將李振豪康復出院 與病毒搏鬥51天 笑稱最想剪頭髮
攀石場重開 老闆兼前港將：損失慘過山竹
疫境體壇：居家訓練系列
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韓職新標誌提醒防疫
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戴巴拿染疫逾6周終痊癒
人權觀察憂球員被迫復賽
巴塞皇馬返訓練營 美斯戴口罩手套防疫
體壇快訊：法林明高集體染疫3將中招
韓職新標誌提醒防疫
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【明報專訊】韓職今晚重開，賽會為配合政府宣揚防疫意識，上月初起更改聯賽標誌，將足球圖案與標誌分開，還鬼馬地替足球「戴口罩」，並增加字體行距，表達保持社交距離，從而提醒球迷繼續保持警覺防疫。
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