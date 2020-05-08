韓職疫境搶閘開鑼 全北閉門迎水原 網上免費播吸客

韓國近期的新冠病毒疫情放緩，棒球及賽馬等賽事在本周陸續重開。韓職原定2月29日開鑼，經多次磋商，賽會上月底通過今晚閉門開鑼，但因疫情延遲逾兩個月，38輪賽程縮減至27輪，常規賽由三循環改為雙循環，保留爭標及護級組的5輪附加賽，預計在12月中完季。尚州市明年辦新職業隊，因同一城市不能有兩支職業隊，屬軍方球隊的尚州尚武，今季無論排名如何，下季都會降至韓乙。

首戰增英語旁述冀打響名堂

報道指，韓職上季入場總收益高達約162億韓圜（約1.02億港元），如今減少賽事兼閉門舉行，球會收入難免大受影響，但作為首個疫情下重開的亞洲主要聯賽，全球爭相購買轉播權。由於有5名澳洲籍球員征戰韓職，吸引了澳洲Optus Sport購得轉播權。香港則由無綫電視購得，後天下午在財經資訊台直播FC江原對FC首爾。至於今晚揭幕戰，賽會安排在官方YouTube及Twitter帳戶全球免費直播，附設英語旁述，冀向全球球迷介紹韓職。

全北教練師承摩帥 簽9將爭響頭炮

韓職首輪今起一連3日閉門開戰，頭場為衛冕的全北汽車迎戰水原藍翼。全北主帥莫理斯曾多年在摩連奴麾下任助教，但領軍能力備受質疑，上季上任僅以得失球差反壓同分的蔚山現代，驚險達成三連霸。球隊今季簽入9名新兵，包括上季韓職最有價值球員金甫炅回巢，但連同熱身賽開季6場不勝，在亞冠盃分組賽僅1和1負。水原藍翼上季聯賽僅排第8，藉足總盃冠軍打入亞冠盃，但在分組賽2戰皆北。水原一隊多達43人屬今季韓職之最，上季韓職獲金靴獎的澳洲籍射手阿當泰加特，將續肩負入球重任。