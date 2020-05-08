港將李振豪康復出院 與病毒搏鬥51天 笑稱最想剪頭髮

空手道港隊於3月15日從法國集訓返港，28歲的李振豪於3月18日確診新冠病毒肺炎，隊友曾綺婷、周家謙及兩名教練其後亦證實染疫，但自上月17日起已相繼康復離開醫院，只餘李振豪留醫與病毒搏鬥。他昨日在社交網站宣布，經歷7個多星期，終於戰勝難纏的病毒：「在另一個沒有疫症的平行時空，這幾天是我和隊友在巴黎進行奧運外圍賽的日子，彷彿上天再次提醒我世事無常。由確診、病徵變重、治療、康復到等待出院，身心都是一種負荷和挑戰。」

感激醫護無私付出

李振豪住院長達51天，雖然確診不久後病徵已消退，但新冠病毒檢測結果反覆。眼見隊友及教練逐一出院，自己當時又未能擊退病毒，一度表示失落，但很快重拾樂觀心情。提到出院最想做的事，他笑言當務之急是剪頭髮，亦珍惜與家人及女友團聚的時間，後天終可陪伴媽媽慶祝母親節。他感激親友的關心和鼓勵，到醫院送餐及物資，令他在留院時候感覺好過很多，又不忘感恩醫護無私付出：「特別是我還在一線隔離病房時，香港的確診數字不斷上升，感受到你們在極大壓力下作戰的感覺。希望因為緊守崗位而生怕回家的醫護們，都可以同家人再次團聚。」

「想先感受生活」 不急於復操

這名上屆亞運港將於2月赴歐洲，在法國集訓及奧地利比賽，逗留逾一個月，為終極奧運外圍賽備戰，但當時疫情致多項比賽結束，他於是返港，翌日出現病徵及入院。他在醫院亦有自我操練，這次出院後表示：「人生一段意外的戰役剛完結，希望能慢慢回到以往的生活節奏。現在想先感受生活，再重回正式訓練。」