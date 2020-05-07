網球兩天王誤解鬆綁措施 西班牙球場復操 佐高域拿度違規練波道歉

西班牙屬歐洲疫情重災區，但近日確診數字回落，容許職業運動員本周一復操，目前同樣留在該國的佐高域及拿度馬上重投訓練。繼「一哥」佐高域日前在社交平台，分享於西班牙一個泥地球場練習影片，留在家鄉馬略卡的拿度亦被揭發到朋友的私人球場。由於當局僅放寬團體運動的場地限制，網球場等需繼續關閉至下周，二人均違反禁令。

拿度放眼明年 不信今年可復戰

拿度透過發言人為事件致歉，表示誤以為私人場地不受限制，又表示已接獲西班牙網協通知，下周一前不能使用任何球場。不過，拿度受訪時，表示不相信賽事可在今年重啟，已放眼明年初首項大滿貫：「我認為今季已報銷，希望明年重新開始，由衷希望是這樣。」下月踏入34歲的他，承認今季停擺對自己影響不小，但強調不會就此退役。

佐高域舒娃網上話當年

至於世界一哥佐高域練習的球會亦發聲明道歉，表示參考職業運動員可復操的政策，才同意對方使用球場，西班牙網協澄清措施後不會再犯。當事人佐高域未有親自回應，但昨晚與年初退役的俄籍球星舒拉寶娃網上直播對談，言談甚歡心情未受影響。

二人憶述年少時在表演賽相識，佐高域主動邀請舒拉寶娃打賭，結果後者落敗要請客，造就二人首次共晉晚餐，及後成為好友。

舒娃面對球迷的提問，笑言感覺難適應掛拍生活，又談及近月心情：「人生第一章教會我要耐心建立基礎，雖然心情已準備好，但亦明白要慢慢發展。不過由於現時的環境（疫情），退役後的過渡階段的確和想像中不同。」她又直言難以放下多年來的運動習慣，透露直播前一晚在家踩單車機，看到心跳達每分鐘172下時，不禁反問自己為何仍訓練。