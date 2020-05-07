默克爾准德甲閉門重開 最快下周五 成歐洲五大聯賽首例

總理默克爾與多名州長開會，商討放寬當地社交限制，包括體育賽事復賽，之後公布德甲及德乙於5月下半個月復賽。德新社引述政府消息指，當局本想堅持各隊兩周隔離期，但最終妥協。《圖片報》稱5月15日復賽的機會最大，但不來梅邦及萊茵蘭—普法爾茨州兩地的政府反對。報道指兩地早前的限聚令較嚴，只容許全體集訓7日，對雲達不來梅、緬恩斯等隊護級前景十分不利，因此提出押後一周至5月22日重啟。

兩地首長反對下周展開 建議延至5‧22

德國球圈在日前的病毒測試有10人確診，據報除了科隆3人，亦有兩人來自慕遜加柏，其中一人為球員，其餘來自德乙。對於早前有片段指，哈化柏林翼鋒沙洛文卡勞與多人擊掌，違反社交距離限制，拜仁慕尼黑門將紐亞在報章撰文，促請德甲球員自重：「全歐洲甚至全世界都在看，我們有相當大責任。我們或許只想好好踢波，但作為他人的榜樣，在這段時間要做的不止於此。」

意甲擬選址南部完成餘下賽季

意大利方面，意足總宣布明天的會議延期，希望得到更多封鎖措施資訊。有報道指意甲打算效法英超改用中立場補賽，選址疫情較輕微的南部，其中於拿玻里所在的那不勒斯、巴里、位於外島的卡利亞里與巴勒莫，4名市長開腔支持。

意大利本周放寬封鎖令，容許球員返回球會基地獨自訓練。繼中南部的羅馬雙雄、拿玻里之後，在重災區的阿特蘭大等亦開始復操，意甲「零號」病人、祖雲達斯後衛魯加尼亦現身都靈訓練場，基斯坦奴朗拿度（C朗）等外援則繼續居家隔離，國際米蘭則仍在等待全員病毒檢測結果。

另外，葡萄牙足總宣布腰斬所有非頂級聯賽，C朗在網上慶祝母會國民隊，聯同葡甲亞軍法倫斯下季升班。葡超將在5月尾重開，但當地傳媒指比蘭倫斯1名球員病毒測試呈陽性。土耳其足總則宣布土超下月12日重開，8月的歐聯決賽亦可如期在伊斯坦堡上演。