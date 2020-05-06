多人確診阻德甲重啟 兩聯賽10人檢測陽性 卡勞握手捱批

德國政府今日討論大型體育賽事安排，據報德甲及德乙有望在本月15或23日重開。賽會近日安排所有球隊職球員進行病毒檢測，結果有10人呈陽性，目前正被隔離。賽會亦表明，只有連續兩輪檢測皆呈陰性的球員，才可參與訓練及比賽，第二輪檢測將在未來一周內進行。

最快下周五復賽

哈化柏林昨在首輪檢測期間，星將沙洛文卡勞於社交網直播，公然進入更衣室與隊友擊拳及握手，更在沒任何防疫裝備下高談闊論，違反接觸禁令，其後又展示支票示意球員被迫減薪。他更在隊友佐敦多魯拿加夏採集樣本時近距離拍攝，當時隊醫疑深知不妙，籲他刪掉影片，惟他正在直播，過程已公諸於世。外界斥責這名34歲前科特迪瓦國腳不負責任，賽會發聲明譴責，球會亦宣布禁止他參與操練，直至另行通知。卡勞其後公開致歉：「我給了大家輕視冠狀病毒的印象，我為此道歉。」

英超擬減比賽時間 蘇超勢腰斬

疫情更嚴重的意大利及英國，復賽爭議聲仍不絕。雖然意大利體育部長近日透露，政府正在制定各體育賽事的訓練細則，惟意大利奧委會主席馬拉高呼籲，意甲等賽事應做好腰斬準備，擬定「B計劃」。

而英超各隊近日因復戰安排未有共識，賽會昨公布取消周五的會議，以待政府周末公布新一輪防疫措施，下周再開會討論安排。英格蘭職業足球運動員協會（PFA）主席哥頓泰萊透露，賽會或研究縮減90分鐘法定時間，以應付頻密的復賽賽程。此外，據報兩間官方直播賽事電視台《天空體育》及《BT Sports》，反對賽會今季取消升降班的建議，與英超榜尾6隊意見相反。

至於蘇超據報已有75%球隊同意腰斬今季賽事，並同意讓榜首的些路迪封王，料具體安排在短期內公布。