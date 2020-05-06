孫楊入稟上訴8年禁賽令 最後一博望戰東奧

限期前最後一天提出

28歲的孫楊在2018年底一次賽外藥檢，被指拒絕遞交藥檢樣本，其團隊更打破樣本玻璃瓶。這名奧運3金泳手於今年2月，被國際體育仲裁法庭（CAS）重判停賽8年。因CAS總部位處瑞士，須遵守當地法律，孫楊可向瑞士聯邦最高法院上訴，限期原本為3月底，但當地因疫情實施緊急狀態，上訴期得以延長。澳聯社昨日披露，孫楊在上月底已提出上訴，瑞士聯邦最高法院正排期審訊，著名游泳雜誌《世界雜誌》則報道，孫楊上訴日期為4月29日，即限期前最後一天。

料需證明CAS審訊不公方可減刑

孫楊一直以東京奧運為目標，惟禁賽令下若要36歲才能復出，幾可肯定要就此退役。他被禁賽後，曾在社交網站表示不服判決，將會透過律師團隊提出上訴，但其後保持低調，直至名字近日出現在中國隊奧運集訓名單。中國泳協急忙澄清，強調他仍在守禁賽令，只是未更新集訓名單，據報世界反禁藥組織已要求中國泳協交代事件。

內地傳媒則指，因世界反禁藥組織明年修例，運動員或可向國際泳聯提出減刑，雖然過去上訴得直例子不常見，但孫楊仍欲保住一絲希望。若他能證明CAS仲裁庭組成有問題、或被侵犯平等及聽證權等，有望減刑甚至撤銷判決。因瑞士在疫情下積壓大量案件，內地傳媒亦估計，孫楊一案在本月沒可能展開聆訊。