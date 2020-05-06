撞車恐嚇禍連連 孫楊宿敵逆流游 騙子論惹騷擾 賀頓成中國泳界公敵拒噤聲

年少膽大，賀頓首戰里約熱內盧奧運前，最後備戰階段仍屢屢闖禍，駕駛「戰績」令人咋舌。他該年5月幾乎連人帶車衝落懸崖，幸只受輕傷，時隔一個月又因衝紅燈被捕，被判守行為及罰款。他事後反省並向泳迷懺悔：「我很認真看待此事，作為年輕司機和公眾人物，我應該要樹立榜樣。」

里奧陷皮膚癌驚魂後遭詛咒

賀頓的身體亦承受重重考驗，2018年英聯邦運動會前被蜜蜂螫傷，忍痛作賽或屬小事，他更曾遇皮膚癌驚魂。一名泳迷追看里奧直播時，察覺其胸前的痣愈來愈大，發電郵建議他盡快檢查。賀頓手術後在社交網公開致謝，感激對方救他一命，卻被中國網民乘機洗版，有人詛咒他患皮膚癌，亦有人質疑黑色素瘤是禁藥所致，迫使他關閉留言功能。

母校顧及中國市場取消命名

去年光州世界賽令他再成焦點，他在400米自由泳屈居「宿敵」孫楊摘銀，在頒獎禮出現拒絕同台一幕，惹得孫楊事後在電視節目點名反擊道：「游得再快點，就能喝到我美味的洗腳水。」他上月透露因與孫楊結怨，家人4年來受盡恐嚇。雖獲同業支持，但敢言為他帶來代價。他曾就讀的考菲爾德文法學校，招收不少中國學生，亦有在南京設分校，有指該校為免得失中國市場，取消以這名奧運冠軍命名新游泳中心。

曾避談隊友禁藥風波

不過，賀頓對於禁藥問題亦非時刻義正詞嚴，去年世界賽期間，其女隊友積克（Shayna Jack）被揭因藥檢呈陽性而退賽，賀頓避談事件，更在電視台鏡頭前轉身離場，引起親疏有別之嫌，但他翌日重申：「我贊成禁止她參賽，確保比賽公正是所有項目、國家和運動員的首要責任。」