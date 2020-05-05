荷甲未雨綢繆 腰斬無損元氣 設歐戰基金救小球會 法甲借貸求生勢勒緊褲頭

早在前年，荷甲便率先訂立收入再分配計劃，公布由今季起，每支參加歐洲賽的球隊，需向相關基金繳付5%分組賽收入，以及3.75%淘汰賽收入，供其餘荷甲及荷乙球隊攤分。雖然各隊今年不爭氣，已在歐戰悉數出局，令基金只有約400萬歐元（約3390萬港元）進帳，但有報道指在疫情之下，加上阿爾克馬爾等積極推動，分成比例將在未來兩季大幅加碼5倍至25%。阿積士方面則質疑被「共產」，極力推低加幅，可以預期最終方案的銀碼，不如德甲4軍早前的「一次過撥款」，但至少可減低中小型班未來重建的難度。

荷甲球員薪金負擔低 足應付疫情危機

荷甲近年除了新興勢力維迪斯，中小型班的班費不出2000萬歐元（約1.7億港元），球員薪金負擔偏低（見圖），大部分球會已計劃申請政府的薪金補貼，荷蘭足總亦已設立救濟金。在聯賽近3年整體都有正單位數淨利率，僅單位數負債比兼持續減少下，應足以應付短期危機。唯一擔心的是，荷甲球會超過四成收入都來自贊助或廣告，川迪等隊的高層已表示部分合作的前途未明。

法甲腰斬電視台閂水喉 需借13.7億

論近季的財務狀况，其實法甲並不差荷甲太遠，但薪金佔比持續增長，加上與荷甲一樣長期倚賴轉會收益扭轉經營虧損（見另文），都為今次危機埋下炸彈。不幸的是，法甲的轉播合約今年到期兼會易手，電視台《Canal》及《BeIN》在法甲腰斬後，索性與賽會割席，不會繳付剩餘2.43億歐元（約20.6億港元）的費用，金額佔法甲總體收入超過一成。

法甲方面的應急方案，只得向外借貸。最新進展是賽會代表各隊向國有銀行借損失金額的三分之二，合共1.62億歐元（約13.7億港元），作為未來3個月的開銷，預計分5年攤還，也代表法甲球會是時候開始勒緊褲頭。