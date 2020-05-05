英超榜尾6隊撐腰斬 疑要脅免降班 對手轟破壞復賽

英超賽會上周五與20支英超隊舉行視像會議，會後稱達成共識在中立場閉門復賽。英超餘下92場比賽，加上足總盃僅舉行至8強，賽會計劃在6至7周內完成復賽，目標在歐洲足協要求的8月2日前完季。

屈福特般茅維拉諾域治加入「反對派」

惟英國《太陽報》報道，繼白禮頓及韋斯咸高層表態反對後，屈福特、般尼茅夫、阿士東維拉及諾域治均加入「反對派」行列，恰好是暫列英超榜尾的6隊，就如白禮頓行政總裁巴伯早前所言，同樣認為在中立場舉行有違賽事公正，加上閉門賽事勢大幅影響收入，對球隊護級及財政構成雙重打擊。

此外，英國《每日郵報》報道，6支護級隊反對復賽，甚至傾向腰斬球季，取消升降班制度。《每日電訊報》更指，榜尾6隊甚至提出之後贊成中立場方案為籌碼，以換取廢除今季降班，確保可齊齊「上岸」。據報賽會正極力游說「反對派」，一名不願透露身分的英超球會高層，更向《每日郵報》炮轟該6隊：「他們正在摧毀整個英超，只是希望避免降班便破壞復賽，想法實在非常短視。」

根據規例，英超重開需至少14隊投贊成票才可通過，據報目前形勢為13票贊成、6票反對及1票未決定。英超各隊將於周五再開會商討復賽安排。

卡利奧斯與比錫達斯解約返紅軍

英超3月中停擺時，利物浦以29戰82分，領先次席踢少一場的曼城多達25分，只需再取6分即首嘗英超冠軍。熱刺門將洛里斯近日受訪時認為，若利物浦因球季腰斬而失冠，是殘酷的安排，他亦希望完成球季：「球員都希望完成球季，得到比賽場上的結果。」

他續道，閉門復賽並非最理想，但指是球季重開「唯一安全的方法」。利物浦前帥侯利亞也稱，即使球季腰斬，應仿效法甲般，將冠軍頒予榜首球隊。而被利物浦外借至土超比錫達斯的門將卡利奧斯，昨宣布終止合約重返紅軍。

（英超消息）