滾軸一姐停轉 改踏衣車售口罩 疫情下零收入 另謀生計鋪路復賽

疫情爆發之初，全港一「罩」難求，Katherine眼見朋友、社區基層需求殷切，上網跟着化學博士鄺士山（K Kwong）教學，自製可重用口罩，在2月底開始贈口罩抗疫。訪問當日，她坐上長椅前先噴酒精消毒，又憶述疫情初期到健身室，懶理旁人側目戴口罩訓練。防疫意識來自「沙士」經歷，教學亦令身兼滑冰教練的她加倍警惕：「如我有事，可能傳染小朋友和他們家人。有學生從外地回港，亦要隔離兩周才可上課。」

自縫滾軸滑冰戰衣 手藝派用場

促使Katherine由贈口罩到賣口罩，源自體育場地封場令。花式滾軸滑冰在港並非主流運動，她雖是多屆香港冠軍，全國賽亦屢奪獎牌，但欠缺資源下，多是自費外出訓練及比賽，收入只靠兼職滑冰教練。體育場地因疫情封場逾月，她近5周全面停工，於是決定售賣布口罩。

由早上睜開眼開始，她便化身「車衣女工」，縫製款式多樣的布口罩，高峰期日產10餘個，縫足10小時，更因此肩頸發炎，要看物理治療。一個月來接到200多張訂單，她包辦挑布料、縫製、繪畫說明書等，紙樣一再修改，只盼莫負親友支持：「有久未聯絡的朋友得知我的情况，以500元買一個口罩，很感恩身邊充滿愛。」

高峰期日產10餘個 冀渡難關為滾滑延希望

售賣口罩成為Katherine在疫情下「救命草」，既是為生計，也為復賽籌資金。然而她慨嘆之餘，深信難關只是過渡期，數月來仍堅持每周練習一天。苦苦堅持，可有意思？她一邊感嘆隻身推動花式滾軸滑冰，一邊決定咬緊牙關：「一個人力量不大，但若我肯嘗試，結果或不一樣。不是有句『星星之火可以燎原』嗎？我或可成為那個小火頭。」

文：黃頴恩