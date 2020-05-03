兩大聯賽為復戰起錨 英超各隊允中立場交手 德甲周三定前途

英超賽會昨再舉行逾3小時的視像會議，會後聲明指，爭取最快在6月12日重開聯賽，但一切仍視乎政府政策，才能落實復操及復賽日期。多間英國傳媒引述消息指，為免球迷過分聚集，20支英超隊已達共識使用中立場閉門復賽，選址原則為盡量遠離社區。

徵用8至10個球場 阿仙奴曼城主場在列

《太陽報》報道，賽會將徵用8至10個球場，包括阿仙奴的酋長球場、曼城的阿提哈德球場、韋斯咸的倫敦奧林匹克球場。曼聯、李斯特城、修咸頓、白禮頓及阿士東維拉的主場都在考慮之列。利物浦的晏菲路球場，以及車路士的史丹福橋球場，因鄰近市中心而不在名單之列。不過基於公平原則，賽程不會安排球隊到各自主場出戰。《泰晤士報》指，賽事不會公開場地，避免球迷到球場外聚集；各隊將於周五再開會討論。

另邊廂，德國總理默克爾將於周三開會，決定是否可復辦德甲等各項大型體育活動。著名德國足球傳媒《踢球者》表示，若政府在會議「開綠燈」，德甲最快在本月15日閉門復賽，但亦有指復賽日期會是本月22日或29日。

默克爾開會拍板 科隆3人確診添變數

然而，德甲球會科隆昨公布，有3人確診新冠病毒肺炎，但全部沒有病徵，將接受14天隔離，據報為兩名球員及一名物理治療師。科隆強調會繼續操練，並稍後再安排全體職球員檢測，但此事難免影響德甲復賽。意甲則有兩個行政區球隊重開訓練營，包括羅馬及拉素。西班牙體育部長則指，西甲仍未有復賽日期。

而丹麥及波蘭的頂級聯賽，近日訂出復賽日期。丹超希望在本月29日復賽，波甲亦計劃在本月27日至29日，先後閉門重啟盃賽及聯賽，據報已獲政府批准。