旅歐杜國榆梁𧙗維暫回港訓練

杜投芬超球會 梁轉戰葡甲

22歲台法混血兒杜國榆（Remi），去年在西乙B球隊胡米利亞半季後，上月中轉戰芬蘭加盟芬超球會赫爾辛基。這名U23港腳持法國護照，在當地可註冊為本地球員，期望成長爭取更多機會：「我已22歲，不再是𡃁仔，會要求自己爭取更多，所以很珍惜今次機會。」

不過芬超停擺，也押後Remi的球員註冊，暫未能替球隊在正式賽事上陣，加上操練暫停，令他先回港等候芬超重開，由轉機再接受病毒檢測，足足一整日才於本周二抵港，終於可跟大半年沒見的家人團聚，並稱會遵守家居隔離令及定期訓練：「要忍耐這段日子，相信捱過後會更好。」

梁𧙗維則是港足U18代表，去年底正選出戰U19亞洲盃外圍賽。「一仔」獲港超球隊東方龍獅的計劃安排，在2018年赴葡學法及升學，加盟葡乙的洛里什青年隊，今年1月剛滿18歲，他再轉戰葡甲的科瓦彼達迪梯隊。司職中堅的一仔放眼入選港足U23，但疫情令他僅為新東家踢友賽，未正式「地標」，加上學校停課，上月中返港等待歸隊通知：「之前幾乎每天都有訓練，現在有點不慣，返港後不會當放假，會逼自己保持訓練量。」

（疫境體壇）