文：余瑋

北上陳俊樂徐宏傑隔離不忘加操

效力中甲梅州客家的徐宏傑，以及中超廣州富力的陳俊樂，因參與球隊海外集訓及中港兩地隔離措施，疫情期間未能回港與家人團聚，但這兩名港足年輕主力藉此加緊訓練，繼續提升自我。而傑仔昨傳出跟效力港超球隊富力R&F的梁諾恆互換東家，後者現於深圳隔離。

傳徐宏傑與梁諾恆換東家

23歲後衛徐宏傑在3月中完成泰國集訓，他的梅州客家隊友曾確診新冠肺炎，自己因而隔離14天，幸病毒檢測呈陰性。他現已在梅州基地復操，時刻保持警覺：「這段時間運動員可做的是保持訓練，我想透過目前每周訓練及友賽繼續進步，相信疫情過後，運動員會更珍惜場上日子。」

昨日傳出他將跟港足中堅梁諾恆互換東家，或回港重返港超。梁諾恆現於深圳的酒店隔離，料本月中向梅州客家報到及簽約。25歲的梁諾恆過去曾在中超試腳未成功，他目前隔離中仍保持訓練，並稱以現時心態及能力，已準備好挑戰中國聯賽。

至於征戰中超的24歲中場陳俊樂，在3月初隨富力到迪拜集訓，友賽另一中超隊上海綠地申花攻入一球，在新帥雲邦賀斯前留下印象，他回到廣州完成隔離後即續操。此時與家人及女友分隔兩地，樂仔只能靠電話聯繫，亦把握每周友賽爭取表現：「身心都要準備好隨時比賽，希望今季有更多上陣機會。」

（疫境體壇）