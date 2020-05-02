阿古路信英超大部分球員怕復賽 憂染疫禍及家人 賽會同意不腰斬聯賽

英國近期新增確診個案以千計，連同前日4076人「中招」，765人死亡，分別令染疫總數增至逾16萬人，逾2.6萬人不治。縱使如此，以首相約翰遜為首的英國政府，仍冀望重開的足球比賽，能振興國家。然而，阿古路在接受西班牙傳媒訪問時，或道出英超球員懼怕復賽的真相。

「染疫者無病徵但能傳染你」

這阿根廷籍球星說：「大部分球員害怕復賽，這是由於他們有家人、子女和嬰兒。我認為當恢復比賽時，我們會非常緊張，要非常小心，當有人感到不適時，你定會想『發生什麼事？』這真的令我恐懼。」他又鄭重指出，「社會存在染疫者，他們無病徵，可以傳染你，你卻對一切一無所知」。事實上，他也質疑今季歐戰重開的可能，「15日前，我們被告知5月4日可以復操，現在卻有一個新的會議。歐聯在8月復戰是困難的」。

魯迪格：沒有危險才可復賽

車路士守將魯迪格認同球員懼怕復賽的說法：「這存在危險。我們忽略世上有人正在某處離世。我不知道我的良心能否接受。若一切正常，而負責一方又處理得宜，沒有危險，那麼我們就可以開始比賽了。否則若有風險的話，便會有更多的人感染，那麼就不應該復賽。」他又回應今季英超冠軍屬誰道：「老實說，利物浦應是盟主，值得封王。他們這個球季棒極了。」

利物浦市長籲冠軍頒予紅軍

據報是愛華頓球迷的利物浦市長祖爾安達臣也建議，英超賽會應將冠軍獎盃直接頒給「紅軍」，然後宣告賽季結束。

可是，在公共健康層面上，祖爾安達臣認為英超復賽「不切實際」，因即使閉門作賽，球迷總仍會到場外聚集，而當紅軍奪標，將有多不勝數的支持者湧到晏菲路球場外慶祝，「警察想讓大家都保持社交距離，肯定難上加難」。