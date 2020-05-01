流浪元朗棄戰 港超復賽餘7隊 李輝立批足總態度消極 聯賽形勢變富力優勢減

足總昨晚宣布，有7隊參加不早於8月中舉行的港超復賽，包括富力R&F、理文、傑志、冠忠南區、東方龍獅、和富大埔及愉園。將不會參賽的球隊，分別為香港飛馬、標準流浪及佳聯元朗，其下季參賽資格則獲保留。

對足總未有派人游說參與感失望

標準流浪總監李輝立曾指，希望足總為球會爭取補貼場租等比賽開支，否則不會續賽。李輝立昨表示，由於一直未收到足總答覆訴求，故已覆不參加復賽。他說：「足總公布復賽後，完全沒派員游說球會參與，亦沒討論賽制安排，只是官僚式發信問球會是否參加。我們為推動足運，本應繼續比賽，給青年球員有更多機會，但足總今次令人失望，態度像愛理不理。」他笑言，今次事件上，感覺傳媒比足總更關心流浪情况，又指班主莫耀強已支付4及5月工資，讓球員有保障。

大埔主帥馮凱文料職球員勢減薪

流浪退賽後已完成今季，雖停賽前排港超榜尾，但在聯賽及菁英盃各取一場勝仗。李輝立總結滿意球隊表現，大讚外援積極、青年勤力，並透露有本地球員及外援已被友會挖角，是努力的肯定：「今季沒有壞孩子，亦踢出信心，不擔心對同級球隊會落敗。」至於地區球隊和富大埔主教練馮凱文透露，在球會資金非充裕下參加復賽，包括他在內的職球員都難免將要減薪，「已跟球員交代情况，希望只是暫時性，最重要是球員可繼續有工開。」大埔兩名外援勞高及雲美亞斯，早前已提早解約離隊。

按足總章程，復賽後將取消棄戰球隊今季所有成績，故取消飛馬、流浪及元朗的對賽成績後，榜首富力的優勢被拉近，由領先3分，變成踢少一場下跟南區及理文同分（見表），南區扣分較少下由原本第4名升上第2名。愉園4戰6分均在棄戰3隊取得，因此復賽後積分歸零。

（港超消息）