法媒：PSG奪法甲 電視台停轉播合約 賽會失20億

馬賽雷恩出席歐聯 里爾蘭斯尼斯戰歐霸

法甲日前被政府勒令結束今季，各持份者昨開會定出後續安排。由於歐洲足協早前明言，球季腰斬的話，聯賽需按「體育表現」，提交下季歐聯及歐霸球隊名單。法國《隊報》指足總及賽會最終採納場均積分的計法，最終排名與腰斬前的積分榜相若，PSG將獲頒聯賽冠軍，並下季與亞軍馬賽參加歐聯分組賽，第3的雷恩則獲得外圍賽資格。里爾只能與蘭斯及尼斯出戰歐霸。

相關計算方法，被指對已和榜首PSG次循環交手的球隊，例如里昂、里爾及摩納哥造成不公。榜尾的圖盧茲率先表態會上訴，希望推翻降班命運。里爾更稱「用科學方法模擬最後10輪賽果」，得出球隊能反壓雷恩奪季軍，參戰來季歐聯外圍賽的結論。

馬克龍促腰斬英德意聯賽

《巴黎人報》則報道，法國總統馬克龍及體育部長Roxana Maracineanu，已聯絡英、德、意三國的體育部門及組織，希望各地聯賽跟隨腰斬，理由是希望展示出歐洲各國團結及統一，亦避免造成不公，但當局隨即否認報道內容。