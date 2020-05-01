英超勢頒復操防疫守則 小組訓練限5人 球員或須包口鼻練習

復賽後確診球員禁上陣操練

阿仙奴、熱刺等隊本周已重開訓練基地，供球員作單人訓練。英超賽會今日將先後與政府數碼、文化、媒體及體育大臣及球會代表開會，商討復操的各項細節，包括防疫揩施。《每日郵報》指，賽會矢志6月閉門復賽，將為一隊職球員每周作兩次病毒測試。即使復賽後有零星新冠肺炎確診個案，相關人士亦只會被禁止參與球賽及操練，處理手法與球員受傷接近。

球會方面則繼續為復賽準備，有報道指地理上鄰近的球會，可在復操後閉門友賽，提升球員狀態，兼熟習球季重開後，閉門比賽的流程。然而，有球會代表向《英國廣播公司》表達擔憂，指害怕如法甲一樣，訂下復賽日程後，被當局臨時煞停計劃。儘管英國政府早前稱會在可行情况下復賽，但《衛報》引述政府要到5月7日，才會公布下一階段全國防疫指引，亦未知會否鬆綁，此前不會對復賽開綠燈。

警方冀腰斬 憂紅軍奪標球迷聚集慶祝

《每日電訊報》則指執法機構擔心球迷在公眾地方聚集，傾向腰斬球季。警方其中一個擔憂，是當利物浦復賽後取得聯賽錦標時，會有大量民眾上街慶祝。利物浦上季重奪歐聯時，據報有約75萬人上街，參與慶祝巡遊。當局亦希望全部賽事能在指定球場完成，減少警力等消耗，但球會方面則認為中立場舉行賽事，會造成不公。

另外，利物浦名宿加歷查認為，紅軍不必加入一名新的頂級前鋒，而是只需要一個表現更佳的奧歷治，並相信年初加盟的日本籍攻擊手南野拓實，將是拉爾拉拿或梳頓沙基利的理想替代者。