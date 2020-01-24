NBA浪人泰菲亞兩摯親染疫亡 曾非法藏械入獄 生涯坎坷 表哥馬貝利致哀

泰菲亞兄長在上月底不敵新冠病毒肺炎離世，其母親與病毒搏鬥多時，亦在日前宣告不治，終年64歲。一個月內失去兩名摰親，泰菲亞在社交網限時動態上載與二人合照，令人心酸。現執教CBA球隊北京紫禁勇士的馬貝利，亦為表弟痛失親人致哀。他早前從中國訂購口罩，幫助家鄉紐約的前線醫護抗疫，此舉亦是向身處紐約的泰菲亞一家表達心意，當時他透露泰菲亞母親仍為生命搏鬥，惜未能如願抗疫。

學界與占士齊名 踏入NBA一沉不起

泰菲亞的球員生涯同樣坎坷，早在9歲於紐約街頭打出名堂，並與勒邦占士一起參與知名體育品牌的訓練營，此後兩人在學界繼續表現出眾，更一起登上知名美國籃球雜誌《SLAM》的封面，2004年他在高中全明星賽榮膺最有價值球員（MVP），風頭一時無倆，而他前一屆的MVP正是勒邦占士。不過踏入職業籃壇後，兩人路途迥異，占士以2003年選秀狀元身分進入NBA，至今已是現役頭號球星。相反泰菲亞於2004年以選秀首輪第13位加盟波特蘭拓荒者，表現一直不如外界預期之餘，更在2007年因超速駕駛被捕，當時警方在其車內搜出非法槍械，終被判3年緩刑。

雖逃過牢獄之災，但他場上表現未見改善，在NBA生涯10年先後效力8隊，成為浪人。2014年，他轉戰CBA雖表現出色，惟2017年回國休假時再因非法藏械，被判入獄3年半，無奈結束球員生涯。雖然他及後提早獲釋，但如今再受失去摯親打擊。

白宮與各聯盟商討復賽安排

另外，白宮抗疫小組專家日前與包括NBA在內各大聯盟首席醫療官進行視像會議，商討未來安排，承諾盡力協助復賽，並建議各方按照美國疾控中心的指南準備。