法甲腰斬禍無窮 意甲恐步後塵 損失33億 歐戰資格勢掀訴訟

會計權威畢馬威上月估算，法甲腰斬將損失3至4億歐元。在法國本土比賽無望下，PSG會長兼班主艾卡拉法，已同意在海外上演歐聯主場比賽：「我們尊重政府的決定，根據與歐洲足協的協訂，我們會在安排的時間和地點，出戰最後階段的歐聯賽事。」

歐洲多地傳媒則稱，由於其他國家亦可能延長公眾活動禁制令，歐洲足協正考慮今季歐聯及歐霸餘下賽事在中立場舉行。另一出戰歐聯的法甲代表里昂，在疫情爆發前於16強領先祖雲達斯1：0，次回合暫定作客意大利都靈。惟該隊今季在聯賽表現不濟，暫排第7，下季或失歐洲賽資格。里昂會長歐拿斯希望，能以季後賽形式決定最終名次。

PSG同意境外戰歐聯

然而，法國足總主席李格特昨晨稱：「有兩隊將直接降班，會以現時積分決定聯賽排名。」法甲大部分球隊完成28輪比賽，按李格特所言，蘭斯及尼斯很可能聯同里爾出戰下季歐霸（見右表）。惟有法媒稱，由於PSG對斯特拉斯堡的比賽延期，或計算第27輪的排名，由里昂及蒙彼利埃出戰歐洲賽。法國足總及法甲賽會等持份者，今日開會決定後續安排，但在歐戰問題上，無論如何都像荷甲一樣，受球會上訴挑戰。

各大主流聯賽亦可能步法甲後塵。意甲一哥祖雲達斯的前鋒保羅戴巴拿，第4次病毒檢測續呈陽性，體育部長史巴達科拉昨更說復賽之路愈來愈窄：「現在只餘3、4間球會要求復賽，未來幾日或有出人意表的發展。如果我是他們，就會準備下一季。」

英國傳媒則稱英超球會憂慮過早復賽，帶來健康風險，亦反對於中立場補賽；而原定10日後復賽的德甲，即使獲勞工部表態支持，但據報局部地區再爆疫情，或要押後計劃。

西班牙首相允下周復操

五大聯賽中現復賽曙光的只有西甲，西班牙首相桑切斯昨公布四部曲，職業運動員下周起可返回訓練設施獨自訓練，兩周後可小組訓練，6月1日全隊復操，預計西甲最快6月15日復賽。