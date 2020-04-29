避戰火遇疫情 跑手難民營衝奧 因封場無奈「回家」 守宵禁躲高溫清晨練跑

上屆奧運開幕任難民隊持旗手

4年前里約熱內盧奧運，難民代表隊成立，出戰女子800米跑的洛高欣任開幕禮持旗手，手握五環旗領9名隊友登場，雖然在初賽出局，但她沒有就此停步，數年來長駐鄰近肯尼亞首都的訓練營，向東京奧運邁進。然而，東奧上月落實延期，肯尼亞田徑總會在數天後亦下「封場令」，關閉全國訓練營，令她和另外十多名備戰東奧的難民運動員，在別無選擇下返回肯尼亞北部的卡庫馬難民營。

洛高欣10歲時因家鄉南蘇丹戰亂，隨家人逃亡到卡庫馬難民營。她雖視難民營為家，如今亦和父母及9個弟妹重聚，訓練計劃卻被打亂。面積11.5平方公里的營內，人口逾20萬人，室內擠擁缺乏空間訓練，當地日間氣溫更高達攝氏40度，加上政府在傍晚6時後實施宵禁令，令她只能每日晨早6時開始，趕在日出前練跑。

去年世界賽創個人佳績

她去年世界賽跑出2分13.39秒，將個人最佳成績大幅推前近3秒；頒布封場令前亦已移師「中長跑聖地」伊滕，冀在海拔2400米的訓練營提升狀態，力爭再戰奧運，但如今勇態成為泡影。

不過，奧運延期亦意味將有更多準備時間，加上國際奧委會在上周撥出資金，承諾延長難民隊的東奧獎學金，令洛高欣在困境中不至絕望。戰亂出身的經歷，賦予她動力，讓她毋懼疫情考驗：「作為難民，我們必須堅強，永不能失去希望，因為平常生活也有不少困難，只要有目標，就可拋開現况專注向前。這場疫情狠狠打擊我們，但它定會結束。」