總理禁賽 法甲法乙腰斬 歐洲五大聯賽首例 下季歐戰席位待定

菲利普昨宣布下月11日起逐步解除當地禁令，並允許部分行業重新營業，但呼籲民眾如非必要，須續留家工作，並保持社交距離。然而菲利普指法甲不獲豁免，並排除閉門作賽的可能。加上歐洲足協（UEFA）早前要求所有聯賽在8月2日前完成，法甲及法乙原定6月17日重開，但最終難逃腰斬命運。

PSG球員拒減薪

在法甲取消後，各隊的歐戰席位則有待決定。其中里昂在歐聯16強次回合將作客祖雲達斯，惟UEFA擬在8月完成賽事，首回合小勝1：0的里昂，賽前備戰勢大受打擊。法國傳媒早前報道，里昂計劃申請次回合移師至中立場舉行，冀避免前往疫情嚴重的意大利。而下季歐戰席位的分配，則有待UEFA決定，料雙方將於本周內商討安排。

另據法國傳媒報道，榜首的巴黎聖日耳門（PSG）近日由體育總監李安納度等擔任說客，冀說服球員接受最多減薪半成的方案，然而周薪高達60萬鎊（約580萬港元）的尼馬，以及37.5萬鎊（約360萬港元）的基利安麥巴比均拒絕。法甲腰斬損失難料，PSG或考慮出售球員，最高薪的尼馬或重返巴塞隆拿。而中國隊球星武磊效力的西甲隊愛斯賓奴，則宣布達成協議，若聯賽腰斬，職球員年薪最多減19%。

意國下月逐步解禁 足球員或公園訓練

另外，意大利下月4日起逐步解禁，先容許單人項目運動員復操，足球員兩周後方可集訓，現時或只能到公園單獨訓練。拉素中場柏洛路質疑政策帶有歧視：「為什麼單人項目運動員可以更早復操？若要防疫，我們集訓時亦可保持距離。」意甲多隊據報均屬意不遲於6月14日重開聯賽，擬致函當局建議提前恢復集訓。