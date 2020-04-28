疫下復賽高危 妙計救市護球員

賽事頻密球員易傷 換人名額增至5個

據報FIFA接獲球壇建議後，或在復賽前，定下換人名額由3改5的臨時措施。此舉目的是為免因球賽停擺而久疏戰陣的球員，一下子迎接頻繁比賽，有可能消耗過度或受傷。

大球會板櫈質高受惠

事實是曾率領李斯特城贏得英超冠軍、現為森多利亞教練雲尼亞里，較早前已前瞻復賽或令球員出事：「我們將3日1戰，沒問題，只要可換入5個後備球員，這有助球員恢復體能，否則他們便會消耗過度。」

估計FIFA若首肯，歐洲各國聯賽將會遵行。然而，意大利名宿柏高美指出，增多兩個後備兵變相有利大球會，事關他們的板櫈平均質素較高，一旦落場，就成為其他財力不足球隊的噩夢。

病毒學家倡戴非醫用外科口罩比賽

至於德甲下月初擬復賽，考慮球員戴口罩比賽一事，是比利時政府顧問的病毒學家雲蘭斯特認為可行：「我談及的口罩並非醫用外科口罩，它們完全不適用。我所指的是美式足球員和單車手使用的防污染用口罩，它們比較舒服。」