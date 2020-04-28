拿度憂網壇難返正軌 旅遊禁令礙出征 嘆染疫離世失業者眾

三大組織職業網球聯會（ATP）、女子網球聯會（WTA）及國際網球協會（ITF）聯同四大滿貫賽會，上周發聲明宣布停賽至7月13日，法網近日亦傳再度延至9月27日，顯示網壇未有重啟迹象。

西班牙網球協會前日視像訪問去年台維斯盃奪冠功臣，談及對復賽的看法時，拿度坦然不抱期望，他說：「在我而言，我對賽事能重回正軌非常悲觀。」

「疫情帶來無法彌補損失痛苦」

他解釋職業巡迴賽每星期都在不同地方上演，即使閉門作賽，球員及工作人員仍需不停飛行，由於目前不少國家仍有旅遊禁令，成為復賽的一大難題。雖然希望各國逐步放寬限制，但他亦強調全球仍面對嚴峻健康問題。

西班牙至今累計逾22萬人確診、逾2.3萬死亡，近日有緩和趨勢，但仍是歐洲疫情的重災區。拿度表示為社會感心痛：「我們經歷了非常艱難的6星期，疫情帶來無法彌補的損失和極大的痛苦，很多人失去工作，而看着很多人離世，亦是傷心的時刻。」

電競版馬德里賽挫沙普華路夫

這名19項大滿貫得主近月不遺餘力抗疫，不僅聯同「宿敵」費達拿及佐高域成立支援基金，助排名較低的球手渡過難關，又與前NBA球星加素爾合力為紅十字會籌款。此外，他亦參與昨日展開的電競版馬德里賽，首場分組賽以局數4：3力挫沙普華路夫。

至於世界排名第8的瑞士籍球手賓絲，則在女子第1組以局數3：1取勝。賽事總獎金為30萬歐元（約252萬港元），球手自行分予低收入球員，大會亦向馬德里食物銀行捐出5萬歐元（約42萬港元）。