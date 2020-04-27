紅軍英超電競賽失冠 阿諾特負狼隊祖達 虛擬現實未圓夢

阿諾特4強挫曼城史達寧

阿諾特在決賽前表明：「不感到有壓力，但為球隊而戰，很在意勝負，因為渴望成為英超最佳電競手。」他前晚在4強加時反勝曼城翼鋒史達寧，祖達則大勝般尼中場杜韋麥尼爾晉級。由於各隊的遊戲能力值調校至一樣，決賽雙方在首場勢均力敵，分別有韋拿杜姆及艾達馬查奧爾建功，祖達「自己」則在遊戲中最後一擊面對半空門射出界，打和下要在第2場用黃金入球決勝。祖達最終傳出致命直線助魯爾占美尼斯破網，現實中同樣穿狼隊球衣出戰的他，隨即高舉雙手及遊戲機手掣慶祝。

祖達及阿諾特在晉級過程不乏大勝，但今場在遊戲中激戰150分鐘，才以2：1分出高下。阿諾特在賽後大讚對方防守：「好波。他很有耐性，實在很難撕破防線，是值得獲勝的。」祖達亦說：「我可傳球到三閘線，但他總能估到我的射門時機。」今次比賽收益將撥捐英國國民保健服務（NHS）。

紅軍倡完成今季 疑無人和議

利物浦未能在虛擬世界首奪英超，只能將專注力放回暫停的現實賽季。惟英國《每日郵報》報道，自歐洲足協對聯賽腰斬態度軟化後，在近期一個英超球隊視像會議中，利物浦方面雖強調完成今季的重要性，但其他球隊代表保持沉默，有人更私下稱，疫情嚴峻下，球季應該無效。

傳高普出手阻麥巴比投皇馬

另外，法國傳媒《Le10 Sport》報道，巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比盛傳轉投皇家馬德里，利物浦領隊高普為阻止這宗轉會，曾致電麥巴比的父親。