德甲復賽管性生活 每周病毒檢測 發布逾10項防疫指引 警憂閉門難阻場外聚集

歐洲疫情持續嚴峻，其中以西班牙和意大利為甚，德國疫情死亡率較低，情况似是較樂觀，德國足總遂主張最快在5月9日重開。總理默克爾日前曾稱疫情仍在初期階段，暗示聯賽不應急於重燃戰火，但足總昨日仍公布多項防疫指引（見表），包括職球員之間時刻保持2米距離、整隊參與首次訓練前需做病毒測試，其後每周兩次，直至球季完結等，但或最特別的，要數球員或伴侶若有病徵，禁止性行為和接吻等親密行為。

檢測至完季

然而在警方眼中，安全措施縱使滴水不漏，閉門作賽下，仍然潛伏衛生危機。德國警察工會副主席拉迪克說：「或者場內事情可控制，公眾地方卻不行。場館是球迷的目標，我們不能讓場館大門外人群聚集。這不僅是要被禁止的，也是不負責任的。為了保證安全和維持秩序，警方定會干涉。不過，我需在這裏表明，警察工會的立場基本上並非反對足球比賽。」他續指，復賽會為難警方：「這成為額外負擔。我們現在可能已擺脫疫情，正因同時間沒有示威和體育比賽，尤其是足球。即使沒有疫情，過去每個周末的聯賽都為警方帶來沉重壓力。」早在停賽前的歐聯16強次回合，多蒙特閉門作客巴黎聖日耳門一場，便有大批球迷在場外聚集吶喊。

西甲球隊拒出賽或扣分

此外，西維爾中場蘇索及前鋒伊拿基威廉斯反對西甲復賽，但西甲會長泰巴斯一意孤行，昨日表示將為球員準備安全指引，又指若球隊拒出賽，「首先會扣3分，之後根據條例或再扣分」。至於比利時甲組聯賽今日開會，盛傳會推翻早前宣布腰斬賽事的決定。而波蘭總理莫拉維茨奇昨日證實，甲組聯賽及其他體育賽事，將在下月重開。波蘭足總日前表示，甲組聯賽於5月底重開，7月前完季。