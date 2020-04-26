荷甲腰斬球季惹眾怒 阿積士主力批失冠違例 雲達沙表理解

荷蘭政府在上周因應新冠肺炎疫情未止，延長公眾活動禁令至9月1日，歐洲足協其後亦對腰斬聯賽的態度軟化，終促使荷蘭足總取消兩級聯賽。官方聲明稱無法完季下，「只能以現時排名作結」，承認「今次決定會令球圈部分人相當失望」。

烏德勒支失歐霸資格勢提訴

荷甲在腰斬前完成26輪比賽，榜首阿積士獲得56分，以較佳得失球差領前阿爾克馬爾，兩隊各獲下季歐聯分組賽及外圍賽資格。阿積士行政總裁雲達沙在官方頻道稱：「我們全季都排在榜首，不能成為冠軍相當可惜，但在這情况下是能夠理解。」

然而，阿積士隊長泰迪治卻不認同，認為即使球季腰斬，應按照賽例根據得失球差，將冠軍頒給阿積士，中場薛耶治更說：「我聽過一些廢話，說什麼阿爾克馬爾雙殺了我們，所以得失球差就不算數了嗎？燕豪芬在2007年就是以1個得失球奪標的。」這名摩洛哥國腳料可如期今年7月轉投英超球隊車路士，但不能在今季餘下賽事上陣。

荷足總亦公布第3名的飛燕諾出戰歐霸分組賽，第4的燕豪芬及第5的威廉二世出戰外圍賽，卻觸發烏德勒支不滿。荷蘭其中一個歐霸外圍賽名額，本應屬荷蘭盃冠軍，但烏軍對飛燕諾的決賽無法舉行。更甚的是烏軍在荷甲只落後威廉二世3分兼少賽1場，且得失球及對賽佔優。會方聲明直斥足總對上述事實隻字不提，有欠公允，表明上訴。

不設升降班 乙組一哥甘堡爾不滿

由於不設升降班，考慮上訴的還有荷乙第1的甘堡爾。他們原本領先第3的禾寧丹11分，本可與迪加史卓普，取代海牙及華域克出戰下季荷甲，甘堡爾主帥漢克迪莊狠批今次是「荷蘭足球史最大恥辱」。