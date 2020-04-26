疫境失獎金 奧運斜槓族求存 美奧委會底薪微薄 星將當模特兒參軍

美國大部分奧運項目都沒有職業聯賽，奧委會的底薪資助亦只屬象徵式，例如上屆奧運佩劍女團銅牌得主艾莎密（Monica Aksamit），每月只由總會取得300美元（約2300港元），沒有比賽獎金及總會花紅，贊助商只提供器材，她難以支付每年2萬美元（約15.5萬美元）使費，唯有找模特兒兼職工作，再於社交專頁尋贊助，甚至自去年起眾籌，但奧運延期令30歲的她，要準備多一年的資金：「我不想現在退出，但假如再有什麼差池，環境會驅使人想離開。」里約熱內盧奧運跳水男子雙人10米台銀牌得主史迪利莊臣（Steele Johnson），則每日上網搵工，他說全職與兼職來者不拒，亦繼續駕車送外賣，但如何在工作之餘全職訓練，一直令他頭痛。

美奧委會缺政府資助愛莫能助

美國奧委會（USOPC）愛莫能助，由於該會是少數不受政府資助的奧委會（見下表），收入四成來自奧運電視轉播權，但預計到明年才能收取這2億美元（約15.5億港元），因此不能如鄰國加拿大一樣，保證全職運動員每月底薪及津貼不變。奧運延期至明年夏天，《華爾街日報》指USOPC曾要求美國國會撥出相同金額，但未被納入紓困方案。原定年底與美軍完約的現代五項女選手艾達貝治（Samantha Achterberg），亦再考慮是否續約，換取薪金及不同資助。

肯尼亞長跑名將回鄉種田

奧運延期，同樣打亂了肯尼亞隊跑手卓雷約（Timothy Cheruiyot）的破世界紀錄計劃，這名1500米跑世界冠軍，在訓練營被強制關閉後慶幸回鄉，至少有一班朋友及一塊茶樹田相伴：「他們來我的田，一起工作，算是為這個社區創造就業吧。」