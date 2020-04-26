疑總部飯堂用膳捱批 體院：曾綺婷康復如常活動

曾綺婷是港隊首名康復運動員，本月17日出院後即返回體院宿舍，當時表示先休息數天，恢復後再重投訓練。不過，有人在網上討論區上載她到飯堂用膳的照片，炮轟其行為自私。李忠民昨午會見傳媒時，主動表示曾綺婷是正常、健康的人：「曾綺婷正恢復訓練，據我了解，她回體院首星期都只拿外賣回房，沒在飯堂吃飯。」他補充，按體院防疫指引，運動員在體院公共地方需戴口罩，訓練時則不用。

發言人：她出院首周只取外賣回房

近日有患者出院後病毒檢測再呈陽性，醫管局估計是病毒殘留，李忠民重申曾綺婷出院前連續3次糞便樣本呈陰性，獲准復操是有醫學及科學根據，不應受情緒或主觀感覺影響。他表示，曾綺婷可如常使用訓練設施，自我隔離屬自發，體院沒相關要求。李忠民亦透露，另外兩名染疫的空手道港將李振豪及周家謙情况良好，但檢測未連續呈陰性，需繼續留醫，兩名確診的教練則已出院。

放寬封關令 港將外出探家人

體院上月實施「封關」措施，對於有指三項鐵人教練因違反措施而遭解僱，李忠民表示不回應網上言論。而運動員昨日起若獲總教練批准，可在周六、日每天外出4小時。競走港將程小雅、劍擊隊的張家朗、蔡俊彥等，昨午亦有外出。程小雅表示體院封關前已留在火炭總部隔離，連續40日沒外出，受訪時笑稱時間緊迫，踏出大門時心情興奮，昨日外出只為補充日用品，今天則回家探望家人，不會在外逗留。