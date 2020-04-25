體壇教練組工會疫境自救

記者：黃頴恩、余瑋

足教大聯盟起步 吳子維牛丸推網上教學

「我們要團結，雖然只有400多名成員，暫時未取得最理想結果，但漸看到成效。」資深足球教練吳子維在本月1日組成「香港足球教練大聯盟」，短短數星期召集逾470名同行一同抗疫，包括港超球隊東方龍獅前主教練「牛丸」陳婉婷。二人合力撰寫計劃書兼以人脈，將聲音帶到體育界高層，力推網上視像教學求存，盼長遠以此改變業界生態。

運用人脈傳達業界聲音

吳子維是香港足球總會教練導師，最近還多了個身分——香港足球教練大聯盟發起人。他憶述，上月疫情不穩，遂在網上召集同行集思廣益，定出視像教學方案。大聯盟20名核心成員各司其職，吳子維聯絡足總、香港賽馬會及學校等交流意見，牛丸則以民政事務局青年發展委員會成員身分，將計劃書提交給港協暨奧委會副會長霍啟剛，傳達業界聲音。

吳子維透露，起初跟足總及馬會代表會面時，對方認為視像教學較沉悶、難提升球員技術，但撰寫計劃書後，列出球例、戰術及營養學等教學內容，在上周中終獲馬會「開綠燈」，有望在預定6、7月重開的18區青幼苗培訓計劃，其16節訓練課堂中試行。他說：「視像教學非取代傳統訓練，而是填補過去不足，希望試行的教學成為好的例證，日後更易說服政府及學校接受。」牛丸亦期盼借此改變業界生態：「教練透過這段時間，將理論知識傳授球員，學校亦得益，是三贏。我們不會站着等政府給7500元資助，這只是燃眉之急，而是展望網上教學，可幫助教練自給自足。」

體教工會冀助新興運動 延續發展空間

全職足球教練羅治山上月底加入香港體育教練工會（下稱「工會」），盼伙李詩聰（Eddie）等籌委建立發聲平台。工會至今逾200人加入，籌委以足、籃球及游泳三大項目為主，但身兼新興運動協會主席的「山sir」亦盼帶出小眾的聲音。他解釋躲避盤、木棋等新興項目發展時間短，總會仍未加入港協暨奧委會旗下，教練亦多是自發推廣的有心人。第二輪防疫抗疫基金雖向每名註冊教練派發7500元補貼，他們無法受惠，令山sir擔憂打擊長遠發展：「本身未打穩根基，如今大浪衝來，可算是情况慘烈。」他理解首階段以註冊教練為準則，但絕非已解決業界需要，期望政府多做幾步，照顧被遺忘的一群。

經濟援助以外，工會本周初聯同立法會議員陳沛然召開記者會，建議康文署局部開放場地。山sir指不少同業渴望復工：「大家都對體育有熱誠，想為生活打拼，而非坐享補助，現時政策令我們無用武之地，但已預計政府會用拖字訣處理。」

另一籌委Eddie正職地勤，兼職足球教練兩年，從未接觸在港發展成熟的航空業工會，但近來目睹全職教波朋友苦不堪言，決定出一分力。他形容以前不同項目各自為政，如今因疫情建立新的支援網絡，例如通過籌委互相轉介兼職，盼助同業捱過困境：「希望他們知道有班同路人，即使尚有一段艱難日子，但大家不要放棄。」

（疫境體壇）