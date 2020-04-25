德甲擬5‧9重開 球員戴罩作賽 默克爾態度審慎 下周開會拍板

施菲特周四與德甲及德乙共36支球隊的代表舉行視像會議，席間商討復賽安排及屆時採取的防疫措施，賽會雖仍未決定復賽日期，但預料最快在5月9日重燃戰火：「所有球隊均準備好，但這仍需要政府同意。5月9日並非唯一方案，我們已制定了不同的日期予當局考慮。」由於當地早前宣布延長大型活動禁令至10月，賽事重開後勢閉門，施菲特期望球迷理解，並同意這是最有效的防疫措施。

採防疫措施 全場限213人入場

與此同時，《圖片報》亦指德甲重開將採取防疫措施（見表），當中包括職球員需佩戴口罩、以及需在賽前隔離等。報道稱衛生部門已要求賽會提交計劃書，最終安排仍有待落實。施菲特同時確認，復賽後草地範圍及看台合計只能容納213人，球場外則不允許任何球迷聚集。部分賽事轉播商亦同意向各球會預先支付今季餘下賽事的轉播費，惟若今季德甲最終未能完成，相關款項將需要退還。

然而德國總理默克爾對恢復大型體育賽事態度審慎，周四出席歐盟視像會議時更稱疫情正值「最初的階段」，疑暗示德甲應繼續停擺。她本月30日將與各州長會面時勢討論相關議題，其中巴伐利亞州首長索德，以及北萊茵-西法倫州首長拿舒特早前均開腔支持盡快復賽，屆時勢說服其餘與會者支持。但當地輿論質疑，兩人的取態具政治考慮，冀借德甲重開安撫民眾情緒。

病毒測試需求量大 專家質疑對公眾不公

《世界報》則引述當地醫學專家稱，德甲重開後將要進行約兩萬次核酸檢測，在資源匱乏下或對有需要的民眾不公。最早表示德甲可在下月9日重開的《世界報》，近日亦改口稱何時重啟是未知之數，意味各界對此仍缺共識。