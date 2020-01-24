費達拿倡網球聯會合併救市 拿度夏納等和議 WTA創辦者金夫人:我的願景

ATP及WTA過去一直各自規管豁下的世界巡迴賽及尋找商業合作，但近年一直有合併的聲音。20項大滿貫冠軍費達拿認為今次疫情是推動合併的契機：「我們可以怎樣渡過難關，由兩個較弱的組織，還是一個較強大的組織（領導）。」他續指現行機制有窒礙推廣網球發展的問題：「不同的排名計算制度、比賽級別制度，不同的網頁和商標，對球迷來說是會造成混亂的。」拿度亦回覆指由一個組織領導，對走出危機較為有效。夏納、姬維杜娃、梅古露莎等現役女球手亦贊同計劃。

各會合辦救濟金助球手

而在上世紀創立WTA的名宿金夫人同樣指與ATP合併，「一直是其網球上的願景」。她過往多次提出女子球員獎金應追上男子球手水平相近，加上電視轉播及贊助收益或可一併處理，外間亦普遍認為WTA在合併中是較有利的一方。澳洲男球手基茲奧斯便提出質疑：「有人問過大部分ATP的人嗎？這對我們有什麼好處？」

在費達拿網上連環發帖前，ATP、WTA、國際網球總會（ITF）及四大滿貫賽會發聯合聲明，成立救濟金，並由ATP及WTA管理。費達拿、拿度及一哥佐高域早前亦成立基金，希望為世界排名250以外的球手提供經濟支援。

梅利料10月前難有比賽

網球比賽暫時仍受疫情影響，最少暫停至7月13日。前男單世界第一球手梅利近日便指出，由於網球手穿梳世界比賽，在各地疫情未完全受控下，認為10月前難有任何比賽。一哥佐高域就相信球季重開將由地區性比賽開始。法國球手祖桑加則透露法國網球總會正籌備國內巡迴賽，預計7月展開，協助球手賺取生活費。

（疫境體壇）