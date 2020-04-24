體壇快訊：多哈利雅得爭辦2030亞運

公路單車8.1展開賽季

比利時公營視電台RTBF昨報道，男子職業公路單車賽季將在8月1日展開，並指國際單車聯會已通知各隊有關安排。而三大滿貫之一的環法上周宣布延期至8月29日至9月20日，意味車手在賽季恢復後，只得4星期備戰環法。

澳職列4項復賽條件

澳洲足總昨宣布上月底煞停的澳職繼續停擺，並與所有球會達成共識，會盡力完成今個球季，目前當地聯賽踢畢常規賽24輪部分賽事後暫停至今。而澳洲足總又列出4項復賽條件，涉及職球員健康、出入境限制、限聚令及社交距離指引，並預料球員難以在5月底前復操。

瑞典聯賽6月中重開

原定4月開咧的瑞典超級聯賽因疫情延期，賽會昨於官方網站宣布暫定6月14日左右重啟超聯及甲組賽事，已在視像會議獲32支參賽球隊同意，並傾向不閉門作賽，確實日期則待歐洲足協批准。

仁川聯友賽不敵FC水原

韓職球隊仁川聯昨在主場與次級聯賽的FC水原友賽，以0：1告負。賽事被視作為韓職復賽試水溫，實施分流入場、量體溫等防疫措施，記者亦需與受訪者相隔2米。韓職因新冠疫情押後開季兩個月，賽會今召開董事會，有指或於下月9日復賽。